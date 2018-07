Tallinki laeva miljones reisija sai toreda üllatuse osaliseks

«Arvestades üha kasvavat Aasiast pärit turistide arvu meie laevadel oli äärmiselt vahva üllatus, et miljones reisija oli pärit just Hiinast. Tore oli ka see, et üllatuse osaliseks said äsja abiellunud ning saime omalt poolt nende pulmareisi veelgi meeldejäävamaks teha,» sõnas Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link.