Kõige müstilisem paik Venemaal: iidne surnute linn

Lõuna-Venemaal Dargavsi piirkonnas võib rohelisel mäekünkal näha eriskummalise välimusega hütte. Kuigi esialgu võib tunduda, et tegemist on veidi unustuse hõlma vajunud keskaegse külaga, selgub lähemal vaatlusel, et seal ei ole ühtki hinge. Vähemalt mitte ühtegi elavat.