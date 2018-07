Artur Lauri: miks tasub reisides oma mõtteviisi suunata

Saatuslik šokolaadikook

Ühel hetkel teel Chhomrongist üles Annapurna baaslaagri poole, kuuleme lugu šokolaadikoogist, mis niivõrd maitsev, et leidnud oma tee isegi New York Timesi veergudele. Meie tuttav Andy, ameeriklane Seattle'ist, mainib seda põgusalt ning ütleb, et selle leidmine on tema uus väljakutse. Isegi, kui see tähendab, et ta peab kõik pagariärid Chhomrongis läbi käima.

Varsti kuuleme sama legendi suus sulavast brownie'st järgmistelt matkalistelt ja meie õnneks selgub, et eelmainitud egiptlannal on sõbranna, kes on teinud intervjuu maiuse autoriga. Saladus lahendatud - Chhomrong Cottage ja nepaallanna hüüdnimega Didi (õde). Nüüd saavad meist müügimehed ja teades rohkem kui teised, avaldame saladuse järgemööda poolakas Martinile, prantslasest Bastienile ning samuti kolmele inglasele Kate'ile, Sarah'le ning Oliverile.

Ja saatuse tahtel kohtume me kõik samal päeval Chhomrong Cottage'is, et maitsta maailmakuulsat šokolaadikooki! Tellimused Didile edastatud, jõuan tutvuda ka Krista Mahri artikliga, mis hotelli sildi alla mõnevõrra suurendatuna on matkajatele lugemiseks pandud. Avastan, et meie tillukene Eesti on seal samuti mainitud! Tundub, et need pidimegi olema meie, kes selle seltskonna uuesti kokku toovad.

Kuuleme lauas, et kõik need inimesed olid omavahel erinevates kohtades kohanud ning ühiseks jututeemaks oli alati olnud see šokolaadikook. Legend kasvas ja elas oma elu ning eks ta lumepallina suuremaks ka muutus. Tuleb mainida, et see šokolaadikook oli imeline ning kuulus artikkel tegelikkuses avaldatud ajakirjas Time, aga mis peamine, me olime taas koos!

Kuigi meil kõigil olid erinevad plaanid ning enamustel ka ajaline surve (iga päev kella kahest algas sadu), siis raske oli liikuma saada ja meie taaskohtumine venis mitmetunniliseks. Hiljem jalgadele valu andes kiirustasime Ghandruki poole - ei tea, kas juhus või saatuse tahe, aga see oli terve nädala jooksul esimene päev, mil vihma ning äikest ei tulnudki. Just suhtlus annab reisile uue tasandi ning vahepeal me tõesti vajame seda šokolaadikooki, datleid, ühist alguspunkti matkal või siis matka ennast, et tunda ühtsust teistega. Nii et oleme avatud kogemustele!

FOTO: Artur Laur

Aga eestlased Nepalis - kas tõesti nii levinud nähtus, et isegi šokolaadikoogi kõrval mainimist väärt?

Tagasi Besisahar ja matka eelõhtu. Olime saabunud päev varem Kathmandust kaheksatunnise bussisõiduga oma alguspunkti. Kirjas oli Delux buss, aga reaalsuses nautisime tolmuseid teid, mida hiljem saatis tugev peavalu. Otsustasime, et vajame ühte päeva taastumiseks ning peamiselt veetsime selle kohvikus inimesi vaadeldes.

Juba varasematest reisidest oleme aeg-ajalt mänginud äraarvamismängu - ehk lihtsalt peale vaadates proovime ära arvata, kust riigist keegi pärit on. Kuna peamiselt kõik turistid siin on matkalised, siis tihti tervitatakse üksteist - Hi! Hello! Hey! See annab veel ühe juhtlõnga ehk aktsendi.