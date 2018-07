Kuu 13. päeva reedel on turvalisem lennata kui muidu

Lennupakkumiste veebilehekülgede kayak.co.uk ning Momondo tehtud uuringutes leiti, et 13. ja reedel on lennupiletid eri sihtkohtadesse tõepoolest tunduvalt odavamad. Kui Momondo märkas kuni 16-protsendilist soodustust, siis Kayaki lehekülg tunnistas suisa 44 protsenti odavamaid piletihindasid.

Mõlemad veebilehed märkasid, et soodustus sõltub sihtkohast. See võib tähendada, et lennupiletite hinnad sõltuvad sellest, kui ebausklikud on eri riikides elavad inimesed.

Turvalisuse poolest on 13. ja reede samuti keskmisest hoopiski ohutum aeg lennata. Vastavalt Aviation Safety Networki uuringule on 13. kuupäeva reedel keskmine lennuõnnetuste arv 0,067 päevas, mis on võrreldes üleüldise keskmise 0,091 arvuga päevas isegi väiksem. Seega võib öelda, et 13. ja reedel on isegi ohutum lennata kui muidu.