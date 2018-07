Maagiliselt kaunisse Usbekistani reisimine muutub lihtsamaks

Usbekistan teatas ka, et uus transiit-viisa kaotamise süsteem hakkab kehtima samuti 15. juulist ning see laieneb 101 rahvusele. See tähendab seda, et lennukiga Usbekistani saabunud inimestel lubatakse riigis viibida viisavabalt kuni viis päeva, kui neil on ette näidata lennupiletid kolmandasse riiki. Kui praegu pakub läbi Usbekistani transiitlende vaid käputäis lennufirmasid, siis loodetakse, et uus viisasüsteem meelitab siia ka uusi lennuliine.