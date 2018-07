Hulljulge foto klõpsinud turistid said suure pahameele osaliseks

Maho rand Saint Martini saarel on Princess Juliana lennujaamale sedavõrd lähedal, et lennukid lendavad maandudes napilt üle suvitajate peade. Seetõttu tulevadki turistid Maho randa mitte lihtsalt rannamõnusid nautima, vaid sürreaalset vaatepilti jäädvustama.

Paraku on selliste fotode tegemine aga riskantne, kuna alles aasta tagasi sai rannas puhanud naine mööduvalt lennukilt löögi ning hukkus, kirjutas news.com.au.

Sellegipoolest leidub hulljulgeid, kes erilise foto nimel on valmis oma eludega riskima. Ukrainast pärit akrobaadid Oleg Kolisintšeko (36) ja Julia Nos (25) pildistasid ligi kuu aega tagasi Maho rannas ühe vägeva foto ning uhkustasid siis sellega sotsiaalmeedias.

Paar tunnistas, et kuigi nad on akrobaatiliste trikkidega koos esinenud juba kolm aastat, mõistsid nad alles hiljem, kui ohtlik mööduva lennuki all pildistamine oli.

«Me täiesti jumaldame akrobaatikat ning meile meeldib seda tehes lõbutseda ka töövälisel ajal.» sõnas Nos. Ta selgitas, et kuigi rand on ohtlik, on see samal ajal väga põnev.

«Paljud inimesed tegid üle peade lendavast lennukist pilti, aga meil tuli idee, kuidas seda eriti lahedalt teha,» sõnas naine.

Pärast mõningast katsetamist, suutsid nad triki läbi viia hetkel, kui lennuk just nende peade kohale jõudis, kuid nad ei osanud oodata, et see on nii suur ja tuleb neile nii lähedale.

«See ei puudutanud mu jalgu, aga ma tundsin lennukist tulevat suurt õhuvoolu ning kaotasin tasakaalu,» kirjeldas ta.

Ligi kuu aega tagasi pildistatud foto sai sotsiaalmeedias aga tugeva kriitika osaliseks ning paljud peavad paari tegu äärmiselt rumalaks.

Üks instagrami kasutaja kirjutas, et tegemist oli tohutult rumala sammuga. «Kui lennuk tema jalgu riivab, siis ta ei kõnni enam iialgi.»

Teine lisas, et see on lolluse kõrgem tase. Lisaks pahameele avaldamise arvasid mitmed ka, et tegemist ei olegi päris fotoga.

Vaata videost, kui lähedalt Maho rannas lennukid mööduvad: