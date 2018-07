Turistid said kaks aastat pärast reisi 16 000-eurose arve

Laps lõi kukkudes oma pea ära ning kuigi verd ei olnud näha, otsustasid vanemad beebi igaks juhuks Zuckerbergi San Fransisco avalikku haiglasse tervisekontrolli viia. Nende õnneks ütlesid arstid, et lapsega on kõik korras ning pärast uinakut ning piimasegu andmist lubati perekond koju. Nad olid haiglas olnud täpselt kolm tundi ja 22 minutit.

Jangi sõnul on see nende pere jaoks tohutult suur summa. «Kui mu laps oleks saanud eriravi, siis hea küll. See oleks olnud okei. Aga ta ei saanud. Miks ma siis peaksin sellise arve tasuma? Nad ei teinud minu poja jaoks midagi,» oli Jang ärritunud.

San Fransisco haigla esindaja selgitas, et kuigi beebi ei vajanud erilist ravi, on traumaosakonna valmisseadmine kulukas ning see on ka põhjus, miks Lõuna-Koreast pärit perekonnale üüratu arve laekus.