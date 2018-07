Uuring paljastas: just neil aegadel saab eestlaste lemmiksihtkohtadesse kõige soodsamalt

Reiside metaotsingumootori momondo.ee asjatundjad teostasid eestlaste sooritatud lennuotsingute analüüsi ja koostasid kümne selle aasta kõige populaarsema sihtkoha paremusjärjestuse ning soovitatud kuupäevad, mil on sinna reisida kõige soodsam.

FOTO: Momondo

Suviste sihtpunktide tipust leiame Malaga. Selle põhjus võib olla tõsiasi, et siin on erinevaid võimalusi rannapuhkuseks, ent samal ajal leidub Malagas ka kultuurilisi vaatamisväärsusi.

Malaga sadamalinnas toimub palju huvitavaid näitusi, näiteks Andy Warholli erinäitus, mis on avatud septembrini. Ajastades ärasõidu sellesse sihtpunkti, võivad Eesti reisijad säästa kuni 48,2 protsenti võrreldes kõige kallima keskmise hinnaga suvel.

Populaarsuselt teine on Barcelona. Linn on kultuuriliselt rikas ja seal on vilgas ööelu. Augustis on seal ka filmi- ja kunstifestivalid. Eestis hakatakse juuli lõpus juba sügis-talvise garderoobi uuendamisest mõtlema, kuid Barcelonas on sel ajal ikka veel kuni 30 kraadi sooja. Augusti algus on seega parim aeg sinna reisida, kuna sel ajal on seal nii mõnus päike kui ka soodsad hinnad.

Kolmandal kohal asuv London on alati hea mõte hoolimata aastaajast. Ent Suurbritannia pealinna külastamisel just sel suvel on palju mõjuvaid põhjuseid. Notting Hilli karneval Londonis on suurim tänavakarneval Euroopas ja see toimub käesoleval aastal 25. ja 26. augustil. Sissepääs on kõigile tasuta, lisaks on edasi-tagasilennud selle kuu lõpus kõige odavamad.

Ainus paik, mis nõuab pikamaalendu, on New York. Seda otsib peaaegu sama arv inimesi kui Pariisi, Odessat ja Tbilisit.

Sellest hoolimata on enamus sihtkohti nimekirja tipus suurlinnad. See võib tähendada, et paljud eestlased peavad neid sihtkohtadeks või kavatsevad oma reisi algul veeta seal mõned päevad ja seejärel liikuda mererannale lähemale.

Momondo uurimus odavaimate lendude leidmisest näitas samuti, et broneerimine 60 päeva väljasõiduajast ette võib säästa keskmiselt 34 protsenti võimalikust lennupileti hinnast. Samuti selgus, et odavaimad päevad broneerimiseks on teisipäevad, mil võib säästa kuni 11 protsenti. Samal ajal laupäevad võivad piletihinnale lisada kuni kümme protsenti. Kui lennata õhtuti, võivad piletid olla veelgi üheksa protsenti soodsamad.