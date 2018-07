Eesti viktoriin tekitas elevust kümnete tuhandete välismaalaste seas

Elstroki sõnul annab see tulemus märku turgudeülese turunduse järjest tugevamast positsioonist. Ta lisas, et ka turismiturunduses tasub levitada sõnumit konkreetsele turule keskendumata, kasutades inglise keele ja digitaalmeedia loomingulisi võimalusi ja head katvust. «Hea virtuaalmäng toob inimesed lugema ka muud sisu,» ütles ta.

Viktoriini peamiseks turunduskanaliks oli Visit Estonia Facebooki leht, kus seda jagati 5386 korda. Võrreldes 2017. aastaga, mil jagamiste arv oli 2300, on kasv märkimisväärne – 234 protsenti. Elstroki sõnul näitab see, et suust-suhu turundus ja soovitusturundus on info tarbimisel ja sotsiaalmeedias mängude mängimisel aina olulisem – sõprade soovitusi usaldatakse.