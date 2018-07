Uuring: passifotol tuleks hoopis naeratada

Yorki ülikooli psühholoogiaosakonnas tehti uuring, kus vaadeldi, kas paremini on inimene äratuntav naeratava või tõsise ilmega fotolt, vahendas Lonely Planet. Samuti võrreldi fotosid sarnase välimusega inimestega, et kindlaks teha, milliselt fotolt on õige isiku tuvastamine kõige lihtsam. Selgus, et uurimisalused suutsid võõraid nägusid kõige paremini ära tunda naeratava ilmega fotodelt.