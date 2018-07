Los Angelese uus moeröögatus: sädelev pitsa

A post shared by Nova (@novahan) on Dec 13, 2017 at 11:30am PST

Santa Monica piirkonnas asuv DagWoodsi nimeline pitsarestoran hakkas sel suvel pakkuma sädelusega ülekallatud pitsat ning praeguseks on juba nõudlus ületanud pakkumise. Kuna pitsa saab suure populaarsuse tõttu pidevalt otsa, on restoran palganud lisajõud, et linnaelanikke piisavas koguses sädelusepitsaga kostitada.

Kuigi vikerkaarevärvides pitsa võib jätta mulje, et igal värvil on ka erinev maitse, on see tegelikult täiesti tavaline pitsa, mis on lihtsalt söödava sädelusega üle kallatud. Kliendid saavad küll pitsale eri maitseid juurde lisada, kui pitsakoha omanik Peters usub, et vähem on rohkem. Sädelus on selle pitsa tõeline «staar» ning kuigi sel endal pole maitset, muudab see kahtlemata pitsasöömise omaette kogemuseks.