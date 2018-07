6 iidset paika maailmas, millel on maavälise päritolu kuulsus

Arheoloogid ja teadlased on veendunud, et sellised ebatavalised kohad on loonud siiski muistsed rahvad, kuid see ei muuda neid paiku sugugi vähem eriliseks. Msn.com kogus kokku kuus sellist põnevat paika, mis on sedavõrd imelised, et neid on peetud suisa maaväliseks.

Nazca geoglüüfid, Peruu

Nazca geoglüüfid FOTO: Nick Saunders / ©Werner Forman Archive / TopFoto/ Scanpix

Peruu pealinnast Limast ligi 320 kilomeetrit kagu poole asub üle 800 pika ja sirge joone, mis tunduvad olevat justkui juhuslikes paikades. Kõrgemalt vaadates joonistuvad aga välja loomade ja geomeetriliste kujundite pildid. Kuna joonistused on näha ka kõrgel õhus lennukiga lennates, on paljud hakanud uskuma, et muistsed rahvad ei oleks olnud suutelised ilma lennumasinateta selliste kunstiteostega hakkama saama.

Teadlased on aga kindlaks teinud, et Nazca geoglüüfid ei ole joonistatud sugugi mitte mõne kosmoselaeva laserkiire, vaid siiski maismaalt pärineva tehnoloogia abil. Kuna aga geoglüüfide joonistamise motiiv on endiselt ebaselge, levib paiga maavälise päritolu kuulsus edasi.

Machu Picchu, Peruu

Machu Picchu Peruus FOTO: Alexey Stiop / PantherMedia / Scanpix

Hingematvalt kaunis iidne inkade tsitadell on üks populaarsemaid turismiatraktsioone maailmas. Kuigi on teada, et Machu Picchu ehitasid inkad, on selle alumistes struktuurides asetsevad hiigelsuured kivimürakad pannud inimesi kahtlema, kas ikka inkad ise olid suutelised sedavõrd raskeid kive nihutama.

History Channelis tihti esinev iidse astronoomia ekspert Giorgio Tsoukalos väidab, et Machu Picchu alumiste struktuurides asetsevad suured kivid on palju vanemad kui ülemistes kihtides kasutatud väiksemad kivid.

«Mõnes kohas on ehitistes kolm tasandit – alumisel tasandil on hiigelsuured megaliitsed kiviblokid, mis on sama suured kui rongi vagunid; keskmise tasandi kivid on umbes poole väiksemad. Kõige tipus on telliskivisuurused kivid, mis on lihtsalt sinna üles visatud. See ei ole loogiline,» sõnas Tsoukalos.

Tsoukalos ei suuda mõista, miks pidid piiratud tehnoloogiaga iidsed inimesed kasutama üliraskeid ja suuri kive, kui väiksemad ja kergemad olid samuti saadaval ning töötasid sama hästi. Tema arvates on tulnukad ainus seletus.

Giza püramiidid, Egiptus

Giza püramiidid. FOTO: Mary Evans Picture Library/Paul/Scanpix

Kuigi teadlased on kindlaks teinud, et Egiptuse maailmakuulsad püramiidid on ehitanud muistsed rahvad, on püramiidide asetus andnud siiski skeptikutele alust mõelda, et tegemist võiks olla maavälist päritolu ehitistega.

Michigani Ülikooli blogis kirjutati, et kuna Egiptuse püramiidide asetus on identne Orioni tähtkujuga, on sedavõrd täpne ehitus iidse rahva jaoks ebatavaline. Lisaks sellele tõi blogi autor välja, et püramiidid on ehitatud põhjapoolust silmas pidades, mis on arvestades seda, et vanadel egiptlastel kompassid puudusid, samuti kahtlane.

Suvisel pööripäeval aga loojub päike Sfinksi poolt vaadatuna täpselt suure püramiidi ja selle kõrval oleva naaberpüramiidi vahele. Kuna kalendriaasta pikkus polnud püramiidide ehitamise ajal veel leiutatud, tundub blogipostituse kirjutaja jaoks ka see liiga ebamaine.