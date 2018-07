Reis värviderohkesse Etioopiasse: kahju oli enda olemasoluga seda ilu rikkuda

Üksi reisimine tähendab tegelikult siiski kohustuslikku kaaskonda. Selle organiseerimine on mugavaim mõne kohaliku agentuuri kaudu ja päevakuluks võiks arvestada kuninglikud 300–400 eurot. Mina liikusin enamasti kahe maasturiga, suure aja istus esimeses autos ka automaatur. Vahel ka mõlemas autos. Kaks autot on selliseks retkeks tegelikult nõutav miinimum, kuna avarii korral pole inimtühjas teedeta ja tähistusteta soolakõrbes ja laavaväljadel abi loota.

Etioopial on kauakestev piirikriis Eritreaga ja kuigi riikidevahelise piirini oli kümneid kilomeetreid, ei lubatud relvastatud saatjata sealkandis ringi sõita. Turistina on raske aru saada, kas tegemist oli nii-nimetatud teatriga või mitte.

Afaris ringi liikudes tuleb elementaarsed hügieenitarbed ja lõpmatus koguses veepudeleid endal kaasas tassida, tualett asub tavaliselt kuskil kivi taga ning magamiseks ja söögitegemiseks vajalik kraam peaks samuti endal kaasas olema. Pärast kolmandat ööd lageda taeva all ei viitsinudki enam voodiga jamada ja magasin mingil väga kasutatud madratsil kahe kivihunniku vahel.

Afari paar miljonit enamasti moslemitest elanikku püsivad aastasadade tagustes traditsioonides ja enamik tööealistest on seotud soola tootmisega. Tänapäeval pole lastud elule vahele segada ja töö tehakse ära käsitsi ning soola transporditakse endiselt kaamelikaravanidega. See traditsioonilise, kuigi kaunis ebatootliku eluviisi lubamine riigi poolt hoiab inimesi ka Etioopia küljes. Alternatiiv oleks kohalike hõimude liitumine Eritreaga.

Kui soovida kogeda midagi sellist, mis on kõige-kõigem kogu planeedil, on selleks parim koht Afari regioon ehk siis Afari kolmnurk, kus asub ka kõige eraldatum, kuivem ning ühtlasi ka maailma kõrgeima päeva keskmise temperatuuriga asustatud paik Dallol. Aasta keskmine võib päeval ulatuda kuni 41 kraadini. Kogu ala ehk siis kunagine ookeanipõhi on kuni sada meetrit allpool merepinda ja seal ei saja peaaegu kunagi.