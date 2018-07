Uuring: seljakotireis on investeering tulevikku

Oma igapäevase ja turvalise elu hülgamine selleks, et seljakott seljas maailma avastama minna, tundub paljudele küllaltki totter samm. Hiljutine uuring aga tõestas, et seljakotireis pakub palju enamat kui lihtsalt avastusrõõmu ning võib avaldada suisa positiivset mõju karjäärile, kirjutas Lonely Planet.

Ajakirjas Journal of Travel Research avaldati uuring, kus küsitleti üle 470 seljakotiränduri. Selgus, et sedasorti rännakutel on olnud reisisellidele tugev positiivne mõju ning paranenud on nii nende enesehinnang kui ka oskus probleemidega toime tulla.

Euroopa riikidest, Ameerika Ühendriikidest ja Austraaliast pärit inimesed olid reisimise ja selle mõjude suhtes kõige positiivsemalt häälestatud ning peamiselt kinnitasid rännusellid, et paranes võime oma emotsioone kontrollida ning kasvas ka usk iseenda võimekusse. See omakorda tõstis ka koheselt enesehinnangut.

91 protsenti vastanutest väitis, et nende võimekus probleeme märgata ja lahendada on tõusnud, 80 protsenti väitsid end olevat enesekindlamad ning 60 protsenti uskus, et suudavad oma aja ja rahaga nüüd paremini ümber käia.

Huvitaval kombel selgus aga, et reisi positiivsete mõjude tajumine oleneb ka päritoluriigist. Näiteks Hiinast pärit rändurid väitsid, et reisimine on mõningatel juhtudel nende enesehinnangut hoopis kahandanud. Sellegipoolest uskusid Hiinast pärit reisijad, et seljakotirännud on parandanud nende oskust probleemidega hakkamasaada ning muutnud suuresti ka nende maailmavaadet. Muudatused maailmavaates aga omakorda mõjusid hiinlastele enesehinnangut vähendavalt.

Ühe uuringu läbiviija, professor Huangi sõnul ilmestab uuring hästi seda, et seljakotireisimine- ning laiendatult reisimine üldiselt- võib aidata arendada eluks vajalikke oskusi ning tekitada pikaajalisi positiivseid mõjusid reisija elule.