Rohkem külastajaid tooks Eestisse konverentsiturism

Statistikaameti avaldatud info annab tunnistust, et Eesti turismimaastik on elujõuline ja atraktiivne. Samas andis eelmise aasta rekordi löömisele märgatava panuse Eesti eesistumine Euroopa Liidus, mis võõrustas sadu üritusi ja tuhandeid suursündmusega seotud isikuid. See oli tänuväärne ja hea võimalus Eestit nii Euroopale kui ka kogu maailmale tutvustada.

Samas näen, et puhketurismis on Eestil veel korralikult kasvupotentsiaali. See nõuab innovaatilisemat lähenemist, suuremalt mõtlemist ja kiiremate sammudega edasi astumist. Kuidas seda teha?

Konverentsiturism hoogustab kogu sektorit

Teame, et turismivaldkond on Eestis hooajaline. Suvel on hotellides täituvus maksimumilähedane, aga talvisel perioodil on ellujäämiseks vaja teha suuremaid pingutusi, kuna jaheda kliima tõttu osutuvad valituks meist lõunapoole jäävad riigid.

Selle tasakaalustamiseks on ülimalt tähtis arendada hetkel veel lapsekingades olevat konverentsiturismi, mis toimiks edukalt aasta ringi. Kui statistika järgi oli Eesti ärireisijate hulk vaid viis protsenti kogu turistide arvust, siis seda numbrit saab ja tuleks kindlasti kasvatada. Puhke- ja äriturismil on omavaheline seos. Mida rohkem suudame siia meelitada ärireisijaid, seda enam kasvatame ka puhkusereisijate arvu.

Paraku aga Eestit mujal Euroopas veel konverentsimaana hästi ei teata. Barcelonale, Prahale, Varssavile või mõnele teisele Euroopa konverentsimaailma tuiksoonele järele jõudmiseks ning tuntuse kasvatamiseks vajab Eesti turg läbimõeldumaid ja paremaid võimalusi.

See omakorda tähendab investeerimist nende lahenduste loomiseks. Vaja on rohkem suuremat arvu inimesi mahutavaid ruume ja võimalust vastata kliendi erisoovidele, mis vaatavad traditsioonilistest konverentsilahendustest kaugemale. Vaja on ruume, mis suudavad kliendi soovidele vastu tulla: vajadusel võimaldada konverentsiruum kujundada temaatiliselt või kasvõi ruumi transportida suuremõõtmelisi esemeid nagu näiteks autod. Sellega peab arvestama juba täna, mitte tulevikus.

Vajame rohkem lennuühendusi

Teine oluline pool rahvusvahelise konverentsiturismi soodustamiseks on lennuühenduste parendamine. Tallinna lennujaam teeb selles järjepidevalt tõesti väga head tööd ja võrreldes mõne aasta taguse ajaga on meil juba tunduvalt rohkem otseühendusi tekkinud. Tulevikku vaadates vajame neid aga veelgi rohkem.

Konverentsikülastaja soovib, et lennuühendus oleks mugav ja piisavalt sagedane ning ei pööraks pea peale tema töögraafikut. See on oluline eelis, mis on praegu näiteks meie naaberlinnadel Helsingil ja Riial. Teisest küljest, kui külaline jõuab meie lennujaama, on edasine transpordiühendus väga hea ja kogu linn kompaktne. Vähem kui kümne minutiga lennujaamast südalinna jõudmine on tõeline luksus, seda nii takso, bussi kui ka trammiga. Ühelt kohtumiselt teisele jõudmiseks kuluvad linna sees vaid loetud minutid, mis on ärikohtumiste planeerimisel oluline faktor ja Eesti suureks eeliseks.