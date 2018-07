Ida-Virumaa pakub avastamiseks ootamatult kauneid paiku

Ida-Virumaale suvist koguepere reisi planeerides, ei eksi te kindlasti. Tegin selle läbi eelmisel aastal peamiselt ratastel oma kaheksa-aastase tütrega ja vaimustav elamus on lapsel meelel ja keelel senini. Kuid kuidas valida marsruute? Söendan soovitada kahte erinevat viisi, metsikumat või tsiviliseeritumat. Alustame esimesest.

Metsikud seiklused saab tehtud kolme päeva ja ratastega

Kui võtta kaasa telk ja rattad, tasuks arvestada, et päevane väntamismaa ei kujuneks liiga kurnavaks. Seetõttu soovitan koheselt valida ühe neljast piirkonnast: Peispi-Kauksi-Vasknarva, Narva-Narva-Jõesuu-Sillamäe, Kiviõli-Aidu-Kohtla-Nõmme või Saka-Ontika-Toila kandi.

Minu mullune seiklustrass oli Narva-Narva-Jõesuu-Sillamäe suunal. Lummavad on Narva jõgi, 12 kilomeetri pikkuni Narva-Jõesuu liivarand, Narva tuttuus promenaad, Kreenholm ja Sillamäe stalinistlikus ilus õitsev promenaad ja rand.

Narva FOTO: Raul Kalev

Kaks-kolm päeva ongi just paras aeg selle kõige nautimiseks.

Sillamäe FOTO: Raul Kalev

Peipsi ääres saab samuti ennekõike sisse hingata männimetsa aroome, katsuda kõrgeid laineid ja nautida 30 kilomeetrist liivaranda koos osakesega vanavene kultuurist. Kolm päeva ratastel on selleks ideaalne ja piisav.

Kauksi rand FOTO: Raul Kalev

Telk tasub püsti panna näiteks Kauksis või kus-iganes rannas. Kui jääb energiat, võib ka võtta suuna sisemaale Iisaku peale, kus asub ligi 30 meetri kõrgune uus vaatetorn, näeb kogu piirkonna ilu ilma drooni selga ronimata.

Kiviõli-Kohtla-Nõmme-Aidu on selgelt suurim ja magusaim amps, sest nii kõrgeid mägesid, Eesti vingeimat seiklusparki koos 600 meetri trosslaskumisega ja meeletult ilusaid kuni 11 meetri sügavusi kilomeetritepikkuseid veekanaleid ei leia mujal ei Eestis ega naabermaadestki.

Aidu FOTO: Raul Kalev

Lisaks veel maa-alused kaevandused Kohtla-Nõmmel koos kaevurisupiga. Siia soovitan planeerida julgelt neli päeva. Telkida on parim just saja meetri kõrgusel Kiviõli seiklusmäe jalamil või siis Aidu «Veneetsias» otse sõudekanali kaldal.

Kaevandusmuuseum Kohtla-Nõmmel FOTO: Joosep Martinson

Neljas metsiku seikluse kant on põhjarannik, Eesti pikim, uhkeim ja ürgset ajalugu täis pankrannik. Kui valite selle piirkonna, siis ärge unustage ka sisse vaadata Saka Mõisa ning Purtse kindlusesse ning teha tutvust Eesti ühe rikkalikuma ohvrikivide leiupaigaga.

Saka mõisakompleks asub otse Põhja-Eesti Pankranniku serval, kus Balti klint saavutab oma suurima kõrgusena 55 meetrit üle merepinna.

Vaade merele Saka mõisast FOTO: Raul Kalev

See Ölandi saartelt Laadoga järveni ulatuva klindi imelühike tükike, mis jääb Ida- Virumaa piiridesse, sisaldab mitmeid matkaradu ning hulgaliselt vaatemängulisi jugasid nagu näiteks Valaste ja Karjaoru.

Ranniku ääres kasvab aga tihe ja lopsakas ürgne alusmets ning kõik see on kaitseala. Tõsi, Valaste ja teised väiksemad joad on suvel küll veevaesed, kuid ka ilma veeta on nad tegelikult muljetavaldavad.

Igatsorti maagiat on see piirkond eriliselt täis juba aastatuhandeid. Kui jõuate välja Toilasse, kuhu kaunisse Pühajõe ürgorgu rajas Venemaa 19. sajandi jõukamaid kaubandusmagnaate Grigori Jelissejev pargi ja suurejoonelise lossi, saate ka ise aru, miks on just see koht olnud sobilikuks suveresindetsiks isegi president Konstantin Pätsile. Kahe-kolme päeva jaoks on siin taas ideaalne rattaretk, kus vändata pole suurt vajagi.

Tsiviliseeritud seiklused

Kui aga metsikult ei taha, ning pigem on seiklusvahenditeks mugav auto ja hotellid-kämpingud, siis soovitan mittevähem eredaid seiklusi valida Ida-Virumaa turismiportaalist, kuhu just seda suve ja peresid silmas pidades on oma eripakkumised reastanud kümned Ida-Virumaa ettevõtted. Need on vägagi inspireerivad ja ei murra konti ning sealt võib leida ligi 20 reisisoovitust absoluutselt igale maitsele.

Millised Eesti rekordid on Ida-Virumaa käes?

Eesti pikim liivarand Peipsi ääres 30 kilomeetrit

Eesti pikim liivane supelrand Narva-Jõesuus 12 kilomeetrit

Eesti kõrgeim tehismägi, 100 meetrit Kiviõlis

Eesti pikim trosslaskumine 600 meetrit Kiviõlis

Eesti suurim (lahtine ja loodusesse kasvanud karjäär) Aidus, 34 ruutkilomeetrit.

Eesti pikim veekanal Aidus.

Eesti suurim järvestik Kurtnas, 42 järve.