5 kaunist linnakest maailmas, kus autod ei tohi sõita

Autovaba linn või küla tähendab puhast õhku ning rahulikku õhkkonda, mis tänapäeva maailmas on muutumas üha suuremaks harulduseks. Conde Nast Traveler on kokku kogunud viis kaunist paika, kus sellist idülli veel endiselt kohata võib.

Zermatt, Šveits

Zermatt FOTO: Alexandre Arocas / PantherMedia / Scanpix

Terve Zermatti küla on autovaba ning ka siia kohale saab tulla vaid rongi, ühistransporti või helikopterit kasutades. Mägede vahel asetsevas Zermattis saab ringi liikuda köisraudteed, hobuvankreid või ühistransporti kasutades, kuid piirkonna ilu ja rahu on seda väikest ebamugavust väärt. Küla mägine õhk on nii puhas, et turistid ostavad siinset õhku suisa pudelite kaupa suveniirina kaasa.

Giethoorn, Holland

Giethoorn FOTO: Miroslawa Drozdowski / PantherMedia / Scanpix

Giethoorni kutsutakse oma kanaliterohkuse ja autoteede puudumise tõttu ka Hollandi Veneetsiaks. Külas on säilinud 18. sajandist pärit talumajad ning puidust kaarsillad. Giethoornis saab ringi liikuda kas jalgrattaga või mööda kanaleid paadiga. Talvel jäätuvad kanalid kinni ning siis armastavad kohalikud ringi liigelda hoopis uiskudega.

Yelapa, Jalisco, Mehhiko

A post shared by @pris_stubbs on Jul 5, 2018 at 3:40pm PDT

Kui soovid oma puhkusel tõelist eraldatust, tasub sammud seada Mehhikos Jalisco osariigis asuvasse Yelapasse. Siia linnakesse pääseb ligi vaid veeteed pidi ning Puerto Vallartast sõidab siia paadiga pool tundi. Yelapast leiad eest munakiviteedel tatsuvad muulad, turistivabad rannad, võimatult kange tekiila ning muud sellised paradiisile iseloomulikud asjad.

Higashiyama, Kyoto, Jaapan

FOTO: Andrey Omelyanchuk / PantherMedia / Scanpix

Higashiyama-ku piirkond on parim viis kogeda traditsioonilist Kyotot. Siin asuvad nii Kiyomizudera ja Yasaka templid kui ka Gioni geishade piirkond. Terve ala on autovaba ning kitsad tänavad on tulvil iidseid arhitektuurilisi vaatamisväärsusi, keraamikat ning maiustusi müüvaid kaupmehi ning imekauneid roosades ja valgetes õites kirsipuid.

Fes-el-Bali, Maroko

A post shared by Patrici Perez (@patrici_perez) on Jun 26, 2018 at 10:01am PDT