Mitmes populaarses puhkusesihtkohas ootab e-sigaretisuitsetajaid vangla

Paljudes maailma riikides on e-sigareti suitsetamine keelatud, kuid igas piirkonnas on karistuse aste erinev, kirjutas The Sun.

E-sigareti kasutamine on keelatud näiteks Dubais, Tais, Hongkongis, Vietnamis, Egiptuses ning mitmes India piirkonnas. Viimaste kuude jooksul on just India keelualasid laiendanud ning hiljuti mõistetigi ühele suitsetavale mehele karistuseks kolm aastat vanglakaristust.

Filipiinidel võeti hiljuti vastu seadus, mis keelab e-sigareti suitsetamise avalikes kohtades. Selle vastu rikkujat ootab kuni neli kuud vanglas.

Ka Liibanon, Vietnam ja Kambodža on hiljuti e-sigarite keeluga ühinenud, kuid nendes riikides on seaduse rikkumisel karistused veel üsna ebaselged.

Kõige karmimalt kohtleb e-sigari suitsetajaid aga ka eestlaste seas ülipopulaarne puhkusesihtkoht Tai. Seal ootab kuni kümneaastane vanglakaristus ka inimest, kes e-sigareti või selle täite lihtsalt riiki sisse toob, suitsetamisest rääkimata.

Türgis ja mõnedes USA osariikides sõltub keeld aga sellest, kus e-sigarit suitsetatakse. Türgis on suitsetamine keelatud siseruumides ning näiteks New Yorgis on keelatud suitsetada tööl, klubides ja baarides.