Maailma linnad, kus autot omada on kallim kui pidevalt sõiduteenust kasutada

Sõidujagamisteenused nagu Uber ja Lyft on suurlinnades populaarne viis oma igapäevast transporti korraldada ning on inimesi, kes kasutavadki sellist teenust regulaarselt, kirjutas Lonely Planet.

Suurlinnas ringi liikuda on kulukas hoolimata kasutatavast transpordivahendist. Sellegipoolest on kohti, kus igapäevaselt sõidujagamisteenust kasutada on soodsam kui ise autot omada.

Riskikapitaliettevõte Kleiner Perkins Caufield viis läbi uuringu, milles selgus, et Uberi sõidujagamisrakenduse kaudu igapäevaselt tööle ja koju sõitmine on auto omamisest soodsam New Yorgis, Los Angeleses, Washington D.C-s ja Chicagos.

Uuringus võeti arvesse sõiduki ülalpidamiskulusid, kütusehinda, kindlustusmaksete suurust, parkimistasusid ning ka liiklusummikutes passimisele kulutatud aega. Raporti kohaselt maksab New Yorgis auto ülevalpidamine 183 euri, samal ajal kui igapäevaselt Uberiga sõites oleks nädalased kulutused 121 euri. Chicagos on need summad vastavalt 100 euri versus 65 euri ning Los Angeleses 76 euri võrreldes 52 euriga nädalas.