Maailma kalleim linn asub keset Atlandi ookeani oleval saarekesel

Hamiltonis elab veidi üle tuhande inimese, mis teeb sellest ühe pisema pealinna terves maailmas. Kuna aga Bermuda saar on turistide seas ülipopulaarne ning lisaks sellele tuntud ka kui maksuparadiisina, on hinnad ja elukallidus pideval tõusuteel.

Ülejäänud linnad kõige kallimate nimistus on üsna ootuspärased. San Fransisco ja New York tulid teisele ja kolmandale kohale. Tervelt viis linna Šveitsis- Zürich, Geneva, Basel, Lausanne ja Lugano- jõudsid samuti esikümnesse.

Numbeo näol pole tegemist aga ainsa ettevõttega, mis maailma linnade elukallidust mõõdab. Näiteks konsultatsioonifirma Mercer avaldas samuti sel nädalal oma elukalliduse indeksi ning nende andmetel on kõige kallim paik hoopis Hongkong. Veidi aega tagasi teatas aga Wordlwide Cost of Living Survey, et kõige kallim paik on Singapur.