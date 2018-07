Top 5: kõige ohtlikumad veekogud maailmas

Kui veekogude ohtlikkuse puhul kardetakse müütilisi veekoletisi nagu näiteks väidetavalt Loch Nessis tegutsev elukas, siis tegelik oht peitub hoopis vee happelisuses ja saastatuses.

Business Insider kogus kokku viis veekogu üle terve maailma, millest mõnedes supeldes ei pääse isegi mitte eluga. See aga ei tähenda, et nende külastamisest hoiduda tuleks. Tegemist on tihti väga eriskummaliste ja kauni loodusega paikadega, mida vaatama tasub kindlasti minna, varbaid vette pistmata.

Rio Tinto jõgi, Hispaania

Rio Tinto FOTO: Juan Carlos Munoz / Scanpix

Tõenäoliselt saab igaüks aru, et kui ikka jõevesi on sügavpunase värvusega, on sellega midagi valesti. Rio Tinto on kõrge happesisaldusega jõgi, mille pH tase on 1,7 ja 2,5 vahel. Samuti sisaldab jõgi väärismetalle nagu kuld, hõbe ja vask, mis muutis selle nii iidsetest aegadest kuni tänaseni ülipopulaarseks. Ligi 5000 aastaste kaevandamistööde tulemusena on jõgi praegu aga äärmiselt reostatud ning elusorganismidele ohtlik.

Keev järv, Dominica Ühendus

A post shared by Ronni Bunk🇩🇰 (@travelmaniacdk) on Apr 14, 2018 at 10:16pm PDT

Dominicas asuvas Morne Trois Pitons rahvuspargis on maailma suuruselt teine kuumaveeallikas. Järve veetemperatuur kõigub keskmiselt 82 ja 92 vahel, kuid järve keskosa temperatuuri ei olegi saadud täpselt mõõta. Nimelt järve keskosa keeb ja on nii kuum, et sinna ligi minna oleks liiga riskantne.

Kivu järv, Rwanda ja Kongo

Kivu järv FOTO: Ryan Faas / PantherMedia / Scanpix

485 meetri sügavune Kivu järv asub Rwanda ja Kongo vahel ning asetseb kahe tektoonilise plaadi kohal. See tähendab, et järve all olevad tektoonilised plaadid nihkuvad pidevalt üksteisest eemale, põhjustades ka vulkaanilist tegevust piirkonnas. Mis muudab järve aga ohtlikuks ning tõenäoliselt isegi surmavaks on selle all kinni olev 250 kuupkilomeetrit süsihappegaasi ja 65 kuupkilomeetrit metaangaasi. Hetkel on veel veesurve gaaside survest poole tugevam, mistõttu on järvel viibimine ja selles ujumine ohutu. Kui aga veetase peaks muutuma, võivad tagajärjed olla kurvad.

Citarum jõgi, Indoneesia

Citarum FOTO: DARREN WHITESIDE / REUTERS/ Scanpix

Citarumi jõgi on ohtlik ning surmav paraku inimtekkelisel põhjusel- prügi tõttu. Jõgi on niivõrd tulvil ohtlikke kemikaale ja mitte-lagunevat prahti, et see on tuntud kui maailma kõige reostatuma jõena. Jõe kaldal on ligi 200 tekstiilivabrikut ning nendest pärinevad kemikaalid nagu elavhõbe, arseen ja erinevad tekstiilivärvid heidetakse kõik jõkke.

Karachai järv, Venemaa

A post shared by Timur Khubiev (@timur_khubiev_) on Jun 27, 2018 at 7:35am PDT