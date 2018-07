Euroopa Kohus: liisitud lennu puhul maksab kompensatsiooni lennu korraldaja

Lennunduses pole midagi erilist selles, kui pärast lennupileti ostmist avastab reisija, et lendu teenindab hoopis teine lennufirma koos oma meeskonnaga. Inglise keeles on selle kohta kasutusel termin wet lease, mis märgib olukorda, kus üks lennufirma ostab teiselt lennufirmalt sisse kogu lennuteenuse (lennuki, meeskonna, hoolduse ja kindlustuse).

TUIfly kasutas antud juhul lendamiseks teise lennufirma teenuseid, milleks oli Thomson Airways. Piletid olid väljastatud TUIfly poolt märkega, et lendu opereerib Thomson Airways. Kuna väljumine hilines, pöördusid reisijad kompensatsiooninõudega Thomson Airwaysi poole, mis aga kompensatsiooni maksmisest keeldus. Lennufirma viitas, et kuigi kasutusel oli nende lennuk koos meeskonnaga, on lendu opereerivaks firmaks siiski TUIfly.

Tundub, et ka Hamburgi maakohtu kohtunikes tekitas olukord segadust, mistõttu pöördusid nad Euroopa Kohtusse, et saada selgust, kuidas tuleks tõlgendada mõistet «lendu opereeriv firma».

Eile, 4. juulil 2018 saabus Euroopa Kohtu otsus, kus on selgelt kirjas, et lennu opereerijaks tuleb lugeda lendu korraldanud firma, antud juhul TUIfly, mis ühtlasi vastutab ka tekkinud nõuete rahuldamise eest. See, et TUIfly broneeringus oli lendu opereerivaks lennufirmaks märgitud Thomson Airways, ei puutu antud juhul asjasse.