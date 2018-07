Galerii: Eiffeli torni kuulikindlast klaasist kaitsemüür saab peagi valmis

Kuigi uus kuulikindel klaassein ei varja vaadet tornile, on paljud kohalikud sellegipoolest nördinud, et ikoonilise paiga disaini sedavõrd muudetakse. Lisaks muutunud atmosfäärile hakkab sein piirama ka inimeste ligipääsu lähedalolevatele aedadele.

Eelmisel aastal teatas Les Amis du Champ-de-Marsi organisatsiooni president Jean-Sébastien Baschet, et Eiffeli torni kõrval olevate aedade eravalduseks muutmine ei ole aktsepteeritav ning on suisa vastuolus piirkonna jaoks olulisele ja seda iseloomustavale inimeste kooseksisteerimisele.

«See hakkab palju parem välja nägema kui ajutised piirded, mis lisati siia kaks aastat tagasi. Kõige olulisem on aga see, et külastajate turvalisus tõuseb ning see on meie absoluutne prioriteet,» sõnas Eiffeli torni haldava ettevõtte tehniline direktor Alain Dumas.