Reis Saudi Araabiasse: kohalikud on sõbralikud, ent uuenduslikest reformidest ei vaimustu

Saudi Araabiat on peetud maailma kõige suletumaks riigiks, ja õigusega: turistil pole sinna asja olnud. Araabia poolsaare pindalast suurem osa ongi Saudi Araabia, kus elab umbes 33 miljonit inimest. Suurele maalapile aga mahub rahvast lahedalt, isegi arvestades kõrbealasid. Kogu elanikkond on islamiusku, seda nõuab juba seadus. Kristlastest võõrtöölised võivad küll riigis töötada, kuid oma usutalitused peavad nad hoidma koduseinte vahel ning kohalikke sinna kutsuda ei tohi.

Teadsin minagi, et riiki sattuda on pea võimatu. Olin seda kord proovinud ja seega veendunud, et ongi nii. Olin aastaid tööl Taškendis ning tundsin Saudi konsulit isiklikult. Tutvusest hoolimata ei võtnud ta mu viisasoovi kuuldagi. Kui ütlesin, et soovin seal kokku saada oma pojaga, kes sinna Eestist lendab, arvas ta lihtsalt, et no saage siis kusagil mujal kokku.