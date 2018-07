Unesco nimistusse lisati 7 uut ja põnevat paika Euroopas

Aasivissuit, Gröönimaa

Aasivissuit on hõreda asustusega fjordide- ja jäämägederikas paik külmal Gröönimaal. Ala katab ligi 6200 ruutkilomeetri suurust ala, mille alla mahub ka Nipisati saar. Inuittide seas populaarne jahipidamispaik on maagilise maastiku armastajate jaoks tõeline maiuspala.

Hedeby ja Danevirke arheoloogiline kompleks, Saksamaa

Saksamaal asuvasse arheoloogilisse kompleksi kuulub vana esimesest ja teisest sajandist pärinev kaubalinn. Unesco nimistusse lisati paik seetõttu, et siin on endiselt säilinud iidsed teed, surnuaed, sadam ning mitmed hooned. Tänu oma erilisele geograafilisele asukohale suubusid linna nii Euroopa maismaa, kui ka mööda vett Skandinaavia ja Balti riikide piirkonna kaubateed.

Medina Azahara kalifaatlinn, Hispaania

Iidne paleelinn Medina Azahara taasavastati Andaluusias alles 20. sajandi alguse paiku. Kümendast sajandist pärinev araabia moslemite paleelinn on tulvil põnevaid hooneid, linnamüüre, sildu kui ka araabiapäraseid teid.

Göbekli Tepe, Türgi

Göbekli Tepe on tulvil iidseid monumente ja sambaid, mille päritolu ja taust on endiselt müsteeriumiks. Arheoloogid usuvad, et esemed on tõenäoliselt seotud matmise või mõne muu rituaaliga.

Arheoloogilised varemed avastati 1963. aastal, kuid seda, mida need täpsemalt esindavad ei ole osatud veel kindlalt välja nuputada.

Ivrea, Itaalia

See tööstuslik Itaalia linn on nimekirjas just oma olulisuse tõttu teadusele ja kultuurile. UNESCO on märkinud, et Ivrea on «kaasaegne sotsiaalprojekt» ning siin viib Itaalia arvuteid ja trükimasinaid tootev ettevõte Olivetti muuhulgas läbi ka oma uusi teste ja katsetusi.

Naumburgi katedraal, Saksamaa

1028. aastast pärinev kivist pühakoda on kaunistatud kaunite skulptuuride ning kunstiteostega. Katedraali sees on ka mitmeid elusuuruses kujusid.

Chaine des Puys, Limagne, Prantsusmaa

Chaine des Puys on üks väheseid vulkaanilisi piirkondi Prantsusmaal. Sellel ligi 40 kilomeetri pikkuseni ulatuval lõigul on mitmeid vulkaanilisi nähtusi. Chaine des Puysi kõrgeim punkt on 1464 meetrit, kust voolab aeg-ajalt välja ka laavat.