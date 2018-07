Tallinna lennujaama lennuliiklus on kõigi aegade kõrgtasemel

Rekordilisele tasemele jõudis nii keskmine (ligi 10 000) kui suurim ühes päevas teenindatud reisijate maht (ligi 13 000 reisijat). Võrreldes eelmise aasta juuniga kasvas reisijate arv 15 protsenti. Kuna suvekuud on traditsiooniliselt reisimise kõrghooaeg, võib juulis ja augustis oodata liikluse mahu jätkuvat suurenemist.

Lennujaama Kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul on Tallinna jaoks alati uue iga lennufirma lisandumine märgilise tähendusega. Juunis alustas uue tulijana Euroopa suuruselt kolmas odavlennufirma Wizzair lendamist Tallinn-Kiiev liinil kolmel korral nädalas. Aasta teisel poolel alustab Wizzair lendamist ka Londonisse Lutoni lennujaama ning lennufirma on andnud lootust, et 2019. aastal avavad mõne uue liini.