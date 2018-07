Mainekas reisibüroo sulges päevapealt uksed

Kreeka allikatest võib lugeda, et Tripsta likviidsusprobleemid olid kuhjunud juba mitmete aastate jooksul, Tripsta ise süüdistab oma probleemide tekitamises reisiteenuste müügiplatvormi Travelport, kes olevat käitunud «ebaõiglaselt ja agressiivselt». Mida see võiks tähendada, pole teada, kuid Travelport on kõik süüdistused igatahes tagasi lükanud. Lennufirmasid ühendava IATA teatel ulatuvad Tripsta võlad 69 miljoni euroni.

Kui Tripsta mõnel suuremal lehel (.com, co.uk) on väljas teated, et lennupiletite müük on ajutiselt peatatud, siis väiksematel lehtedel (sealhulgas tripsta.ee) selline info puudub. Otsingus siiski tulemusi ei saa. Tundub, et ka Momondos Tripstale ja Airticketsile enam ei viidata.