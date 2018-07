Halb ilm paneb eestlase põgenema esimese ettejuhtuva soojamaalennuga

Kui puhkus on juba ammu ette planeeritud, kuid ilm rannas mõnulemist ei soosi, sõidab eestlane mõistagi soojemasse riiki. Seda kinnitab ka reisiettevõtete Estravel, Go Travel ning Kidy Tour statistika.

Go Traveli turundusjuhi Anu Vane sõnul on sel aastal eriti näha, kuidas kehv ilm kiirelt puhkusereiside müüki mõjutab.

«Piisab juba paarist jahedamast ilmast, kui meile laekuvate päringute hulk topelt suureneb,» sõnas Vane. Tema sõnul on neil väga palju selliseid kliente, kes loodavad kenale Eesti suvele, kuid kui see tulemata jääb, põgenevad vahel isegi esimese ettejuhtuva soojamaalennuga.

Seda, et jaanipäeva järel soojamaareiside müük hüppeliselt kasvas, kinnitas ka Estraveli tegevdirektor Anne Samlik. «Estravel statistika näitab, et alates 25. juunist on müüdud reisijakohtade arv 58 protsenti suurem, kui eelmise kahe kuu keskmine,» sõnas ta. Samas lisas Samlik, et kuna mais ja juunis oli Eestis ilm isegi soe, ei ostetud puhkusereise kuigi palju.