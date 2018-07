Kanaari saared said endale just uue liikme

Kanaari saarestikus on tegelikult 13 saart, kuid vaid Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, El Hierro, Fuerteventura ja La Gomera on seni ametlikult tunnustatud. Pärast aastatepikkust kampaaniat registreeriti nüüd ka La Graciosa Kanaari saareks, kirjutas Lonely Planet.

La Graciosa on 29 ruutkilomeetri suurune ning saart külastab ligi 25 000 turisti aastas. La Graciosa randu nagu Playa de las Conchas, Playa de la Cocina ja Playa de El Saladot peetakse suisa Hispaania parimateks.

Kohalikud juubeldavad ning on õnnelikud, et üle 4000 allkirja saanud petitsioon lõpuks saarele ametliku staatuse aitas tagada. Sellegipoolest kardavad mõned, et nüüd hakkab La Graciosale liiga palju turiste tulema.