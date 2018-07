Kiviõli seikluspark on ka linna suvel ellu äratanud

Nii Tuhamäe hosteli omanik ja endine volikogu esimees Kaja Kreisman kui ka Moskvast pärit Everest hosteli omanikud Oleg ja Tatjana usuvad kohaliku turismi uude tõusulainesse.

Kaja Kreisman investeeris hosteliärisse juba aastaid enne seda kui kõrvalasuval põlevkivi poolkoksimäel 2013. aastal Eesti pikim suusanõlv avati. «Me oleme ju kohalikud, keegi pidi midagi tegema,» põhjendab ta toonast otsust.

Kreisman selgitas, et kui nad alguses arvasid, et talv on siinkandis majutuseks parem aeg, siis selgus, et vastupidiselt on hoopis suvi stabiilsem. «Kuna 90 protsenti suusamäe talvistest külastajatest on Tallinnast ja eestlased, ning mägi ise pealinnale nii lähedal, siis vähesed on harjunud öömajale jäämise mõttega,» nentis ärinaine.

Ta lisas, et talvel müüvad nad nädalavahetused mitu kuud ette täis, kuid nädala sees on maja tühi. «Seevastu suvel jagub inimesi ka nädala sisse,» sõnas ta.

Seni on püsinud niinimetatud tuhamäe jalamil asuva hosteli keskmine täituvus 40 protsendi peal, samas kui Kreismani sõnul hakkaks investeering end tagasi teenima alles 60 protsendi täituvuse juures. «Seni tuleb peale maksta, loodame väga, et uued suvised atraktsioonid aitavad seda saavutada,» sõnas ta.

Umbes sama räägib ka Oleg, Sillamäelt pärit, kuid pärast ülikooli Moskvasse jäänud ja seal valgevenelanna Tatjanaga abiellunud ettevõtja. Pool Olegi ajast ja tähelepanust kuulub just Ida-Virumaale, kus koos abikaasaga sai nelja aasta eest Kiviõli linna rajatud pisike Everesti nime kandev hostel. «Meile meedib väga see areng, mis on (tuha)mäel, aga muidugi võiks ta veelgi kiirem olla,» märgib Oleg.

Tema kaheksatoalisse hostelisse mahub 35 inimest, kuid keskmine täituvus on seni olnud vaid 20 protsendi ringis. «See, et ka suvel tulid seikluskeskusesse uued atraktsioonid, see annab ka meie ärile suurema stabiilsuse. Tulevad lapsed, pered. Motofestival ja muu, mistõttu nädalavahetused on meil pikalt väljamüüdud,» lisas ta.

Olegi arvates ei ole võrreldes aastatetaguse ajaga Kiviõli ega ka Ida-Virumaa tervikuna enam depressiivne regioon, vaid näha on selget elavnemist. «Toome ka ise Venemaalt siia inimesi ja nad on väga positiivselt üllatunud ja rahul,» teatas ta.

Positiivsus kõlab mõlema ettevõtja suust. Kiviõli Seikluskeskus, mis plaanib suvekuudel teenindada üle 30 000 inimese, on ka nende silmisse toonud sära. «Kui inimesed neist kohtadest rohkem teada saavad, siis kindlasti hakkab äri minema. Kui ka naabruses asuv Aidu Veepark valmis saab, siis läheb veel paremini,» on Oleg optimistlik.

Kaja Kreisman märgib, et juba plaanitakse Tuhamäe hosteli kõrvale uue puhkemajakese püstitamist, et just seltskondadele ühis- ja privaatsemat peopidamiskohta pakkuda. Eks see kõik vii üles ka täituvuse näitajad, usub ta.

Enim paeluvad ekskavaatorid ja pumptrack

Kiviõli Seikluskeskuse arendaja Janek Maari sõnul on kolme nädala eest avatud suvine kogupere elamuspark rahva poolt hästi vastu võetud, keskmiselt on keskust avamisejärgsetel nädalavahetustel külastanud 200-300 inimest päevas.

Uutest atraktsioonidest paelub kliente enim võimalus päris ehtsate ekskavaatoritega täiesti iseseisvalt kaevandamist proovida. «Nii ekskavaatorite kui ka 600 meetri trosslaskumise taga on olnud pidev järjekord,» sõnas Maar.