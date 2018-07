Vaktsineerimisvastased peagi Singapuri reisida ei saa

Kui mõtled kunagi Singapuri reisida, tasub jooksvalt jälgida riigi vaktsineerimisinfot, kuna see hakkab tõenäoliselt muutuma, kirjutas Lonely Planet.

Praegu peavad Singapuri reisijad olema vaktsineeritud ainult nende haiguste vastu, mis on 196 maailma riigis kokku lepitult kohustuslikud vaktsiinid. Sellised on näiteks A-hepatiidi ning pikemal riigis viibimisel ka B-hepatiidi vaktsiin.

Lõuna-Ameerikast ja Aafrikast tulnutele lisandub kohustus olla ka kollapalaviku vastu vaktsineeritud, kuid hetkel pole ka see tingimus veel kuigi karm. Reisijad, kel vaktsiin on tegemata lubatakse enamasti riiki tingimusel, et nad kohe vaktsiini ära teevad.