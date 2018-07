Videolugu: kruiisituristid ei tea Tallinnast suurt midagi

Postimehega rääkinud turistide seas oli nii ameeriklasi, lõuna-aafriklasi, sakslasi, iisraellasi kui ka hiinlasi, mis näitab, et kruiisilaeva seltskond on parajalt kirju. Enamik küsitletuist külastasid Eestit esimest korda ning vaid üksikud olid Tallinna kohta mõningast eeltööd teinud ning teadsid, kuhu soovivad minna.

Täna, 2.juulil peatusid Tallinna Vanasadamas kuus kruiisilaeva: Sea Cloud II, Britannia, Star Breeze, Aidamar, Serenade of The Seas ja Navigator of the Seas. Esimene neist, Sea Cloud II saabus hommikul kell seitse ja lahkus juba kell 12.00. Viimasena saabus Navigator of the Seas kell 11 ja väljus kell 18.00.