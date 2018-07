Poola metsas kõverdunud puud on endiselt mõistatuseks

Poolas asuv «kõver mets» on paljudele mõistatuseks, kuna puutüvede moondumise põhjus on endiselt teadmata, kirjutas Business Insider.

Sellegipoolest levib puude kõverdumise kohta mitmeid teooriaid. Mõned arvavad, et puud on väändunud ilmastikuolude tulemusena, teised usuvad jällegi, et põhjuseks on inimtegevus.

Müstilist metsa külastas fotograaf Kilian Schoönberger, kelle sõnul usuvad kohalikud, et puud istutati 1930. aastatel. Sel ajal ning kogu Teise maailmasõja vältel oli piirkond aga hoopis sakslaste kontrolli all. Rahva seas levivad kuuldused, et puutüved on moonutatud inimese poolt loodud meetoditega, kuid mis põhjusel seda võidi teha on ebaselge.

«Sel ei ole veel mingit lõplikku seletust,» sõnas Schoönberger. Tema sõnul on üheks teooriaks näiteks see, et puutüvesid suunati kõveralt kasvama, et sellist puitu siis laevaehituses, kiiktoolide valmistamises ja kelkudes valmistada.

Usutakse ka, et piirkonnale on mõju avaldanud sõda, nõiakunst või suisa energiaväljad. «Võib-olla ei saa kunagi olema lõplikku vastust,» ütles Schoönberger.