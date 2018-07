Kalakohvikud ja tasuta kontserdid vallutavad Hiiumaa

«Kuna inimesed pööravad järjest enam tähelepanu tervislikule toitumisele, siis jõuab ka kala aina enam toiduvalikusse. Kala on kergesti seeditav, vähese kalorisisaldusega mineraalainete- ja valgurohke toit,» sõnas AS Hiiu Kaluri juhatuse liige Urmas Reimann, kelle sõnul eelistavad eestlased kindlasti võimalusel just kodumaist kala.

Hiiu Kaluri juhatuse liige rõhutas, et eestlaste kalalembust näitab kasvõi see, et suvistel kalatoitudele pühendatud ning kalurikultuuri edendavatel sündmustel käib järjest enam inimesi. Reimanni sõnul on Hiiumaal toimuvad kalurite päevad aastatega järjest suuremaks kasvanud, kuna on teada, et seal on väljas vaid kohalikud kalatoitude pakkujad.