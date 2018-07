Lennukitoit on tihti lennujaamas pakutavast värskem

Esiteks on lennukitoit tegelikult väga värske, tihti värskemgi kui lennujaamast ostetud võileib. Birti sõnul on tavapäraseks praktikaks see, et lennukis pakutav toit on valmistatud 24 tunni jooksul enne lendu. «Toitu hoiustatakse rangelt kontrollitud tingimustes, et säilitada värskus ja kvaliteet, seejärel viiakse toit kuni kaks tundi enne lendu lennukisse,» selgitas Birt.