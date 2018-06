Saaremaale saabus täna üle tuhande kruiisituristi

AS Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro sõnul saabus Saaremaale lisaks sakslastele ka ameeriklasi, prantslasi, rootslasi, itaallasi ja teistest rahvustest turiste. Kruiisilaev peatub Saaremaa sadamas kella seitsmeni õhtul.

Arro sõnul on korraldatakse turistidel võimalik Saaremaal minna ekskursioonidele, mis viivad reisijaid tutvuma traditsiooniliste kohalike vaatamisväärsustega, nagu Kuressaare loss, Mihkli talumuuseum, Kaali meteoriidikraater ja Angla tuulikumägi. Ette võetakse ka aga looduslähedasi tegevusi, nagu matkaradade läbimised Harilaiul ja Vilsandi rahvuspargi keskuses Loonal. Õllesõbrad saavad külastada Pöide õlletööstust, kus neil on võimalus mekkida erinevaid Saaremaa käsitööõllesid.

Kruiisilaev Artania on Saaremaad külastanud ka varasemalt ja on seni pikim laev, mis on Saaremaal peatunud. Artania ristis 1984. aastal printsess Diana.