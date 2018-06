Nipp, kuidas häirimatult puhkust veeta

Meilirakenduste, nagu Gmaili või Outlooki kontodes saab valida programmi, kus e-maili rakendus saadab inimestele, kellelt on saabunud kiri, automaatvastuse. Kasutaja saab valida ka kindlad e-maili kontod, kellele automaatvastus saata tahetakse, et vältida erinevatele reklaamidele ja rämpspostile vastamist, kirjutas The New York Times.