Antarktikas mõõdeti Maa madalaim temperatuur

Teadlased jäädvustasid ekstreemse temperatuuri jääga kaetud alal Antarktikas polaaröö ajal. Teadlaste hinnangul on see kõige madalam temperatuur, mis saab meie planeedil üldse tekkida, kirjutas National Geographic Travel.

«See on paik, kus Maa on enda piiridele nii lähedal, et tegu oleks justkui teise planeediga,» ütles Colorado Ülikooli ülemaailmsete lume- ja jääandmetega tegelev teadlane Ted Scambos.