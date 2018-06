5 nõuannet, kuidas varasemast kordi soodsamalt reisida

Kõige lihtsam võimalus on aga liituda Facebook´i grupiga Kogumispäevik, kus liikmed ise oma parimaid kogemusi ja nõuandeid jagavad.

Üha enam inimesi eelistavad ise olla oma reisi korraldajad. Nii saab ise valida nii lennukipiletid, reisikava kui ka majutuse. Pakettreiside puhul on valikuvõimalus veidi rohkem piiratud ja seetõttu säästmiskohti samuti vähem.

Koondasime Kogumispäeviku grupi liikmete parimad nõuanded, kuidas reisida nii, et rahakott ei kannataks, kuid elamusi koguneks samaväärselt.

Kuidas kolm korda odavamalt reisida?

Üks grupi liige soovitab kaugetele maadele reisimiseks kasutada kahte varianti. Mõlemad on klassikaliste reisibüroode pakkumistest kordi soodsamad. Grupi liikme hinnangul võib erinevus olla lausa kolm korda!

«Esimeseks variandiks on lennukipiletid reisidiilid.ee, trip.ee või mõnest muust portaalist leitud vihje peale pikalt ette ära osta. Teiseks variandiks on aga oodata kogutud rahaga viimase hetkeni, ise veel teadmata, kuhu minek ja siis osta Momondo või Skyscanneri veebilehtede kaudu mõni eriti hea viimase hetke pakkumine kusagile maailma teise otsa – raha on ju olemas, puhkus on plaanitud,» avaldas grupi liige Kaspar Roost, kes tõi välja ka mõlema variandi plussid ja miinused: «Esimese puhul on aega pikalt ette kohepealset reisiplaani teha, Lonely Planetit ja Rough Guides'i lugeda. Viimane kõlbab juhul, kui pole vahet, kas 300€ eest saad Indoneesia palmid, valge liiva ja helesinise mere või hoopis Guadeloupe saared.»

Samas soovitab Roost enne hea pakkumise ja ilusate piltide järgi emotsiooniostu tegemist siiski ka korra airbnb või booking.com´ist majutusi vaadata. Näiteks Bali ja Indoneesia majutuse hinnad erinesid peaaegu 10 korda.

Kuidas sihtpunktis tasuta elada?

Leidub ka võimalusi, kuidas reisi sihtpunktis sootuks tasuta elada. Grupi liige Georg Tulver on varasemalt välja toonud, et just nii nagu on ettevõtted huvitatud sinu oskustest Eestis, on nad seda ka välismaal. «Näiteks muusikuna on võimalik hotellidele ja restoranidele meelelahutusteenust osutada, fotograafina pakkuda pilte jne. Kui leiad, et on vaja säästa, tuleb endale selgeks teha, milles hea oled ja kuidas ning kellele sinu oskused vajalikud oleks,» rääkis ta Kogumispäeviku kirbuturul.

Uudisena paljudele teistele tõi üks grupi liige välja ka lehekülje www.helx.net, kus on võimalik leida kõige maalilisemaid sihtkohti ökofarmidest rantšodeni välja. «Sihtkohas tuleb teha tööd, aga vastu saad süüa, voodikoha/toa/majakese ja toredad inimesed. Kasutasime Helpx-i Hispaanias ja elasime seitse päeva oliivisalude vahel ning tutvusime Hispaania Briti kogukonnaga. Tegime iga päev viis tundi tööd ja üks päev oli vaba. Väga mõnus puhkus oli,» meenutas ta.

Autoreisi ei tasu karta

Samuti soovitavad grupi liikmed proovida autoga reisimist, isegi väikelapsega ei tohiks seda liikmete sõnul karta. Seda eelkõige aga siis kui aega reisimiseks on rohkem. Lühikeste reiside puhul soovitatakse siiski lennureisi. Soodsamaid pakkumisi on leitud näiteks septembri esimeseks nädalaks.

Kuidas majutuselt raha säästa?

Eraldi punktina toodi välja võimalused majutuskuludelt säästmiseks. «Mida pikem reis ja rohkem inimesi, seda varem võiks broneerida. Eriti just kõrghooajaks,» soovitab üks grupi liige. Kaaluda võiks nii Airbnb.com, alpharooms.com kui ka booking.com lehekülgi. Näiteks alpharooms.com on tihtipeale lausa 40% odavam.

Soodsad lennukipiletid

Loomulikult on soodsa reisi üks alustalasid ka soodsad lennukipiletid. Kes soovib eesti keeles saada infot välkpakkumistest, siis soovitatakse vaadata www.trip.ee või www.reisidiilid.ee lehekülge. Esimeses on lausa eraldi rubriik, kus on toodud välja soodsad lennupakkumised.