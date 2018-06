Austraaliast Euroopasse vähem kui viie tunniga?

Boeingi juhtiva teadlase Kevin Bowcutti sõnul on uue lennuki eesmärgiks sõita edasi-tagasi üle Vaikse ookeani ühe päevaga — sellega praegused lennukid veel hakkama ei saa. Bowcutt ütles, et lennuk on mõeldud eelkõige ärireisijatele või sõjaväelastele, kellel on vaja ühest sihtpunktist teise saada võimalikult kiiresti.