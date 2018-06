Laps läheb üksi reisima: soovitused, mida vanematel tasub jälgida

Ära jäta piletiostu viimasele minutile, sest eelmüügist piletit ostes saad valida lapsele sobivaima istekoha. On soovitatav valida lapsele istekoha bussi eesotsa - nii on lapsel lihtsam oma istekoht leida ja bussist väljuda ning reisi ajal saab laps vaadata ka otse ees olevast aknast välja, mis aitab vältida võimalikku iiveldustunnet.

Räägi lapsega enne reisi kindlasti turvavöö kinnitamise vajalikkusest. Kui autos ollakse turvavöö kinnitamisega harjunud, siis bussis kipub see mõnikord ununema. Turvavöö kinnitamine on aga ka bussis kohustuslik ja tagab lapse turvalisuse.

Kui oled lapsele ostnud pileti bussi esirea istmele, siis seal on turvavööd kolmepunktilised – sarnaselt autodes olevatele turvavöödele kinnituvad need üle puusade ja risti üle rindkere.

Seleta lapsele enne bussireisi algust, et sõidu ajal tuleks püsida oma kohal ja vältida bussis liikumist. Anna lapsele juhised, et tualeti kasutamine on kõige ohutum reisi alguses, lõpus ja peatuste ajal.

Suurema koti saab ära anda bussi pagasiruumi. Käsipagasisse paki esemed, mida laps võib reisi kestel vajada. Joogi osas on soovituslik tarbida gaseeritud vedelike asemel vett ning rasvarikaste snäkkide asemel näiteks pähkleid ja puuvilju. Vältida tasuks tugevalt lõhnavaid toiduaineid, sest need võivad häirida kaasreisijaid.

Enne reisi tuleta lapsele meelde, et ta bussist lahkudes kontrolliks, kas kõik isiklikud asjad on kaasas. Üle tasuks vaadata nii istmevahed kui ka istmealune – juhuks kui midagi on toolilt maha pudenenud. Iga reisi lõppedes kontrollivad bussi üle ka bussijuhid ja kõik leitud esemed antakse üle klienditeenindusse. Kui midagi siiski maha ununes, võta ühendust bussifirma klienditeenindusega. Helistades on suureks abiks, kui tead öelda sõidusuuna, reisi kuupäeva ja kellaaja, istme numbri ning oskad kaotatud eset kirjeldada.