Hiina imed: mähkmeteta beebidest kanajalgadeni

Enne reisi tasub aga kindlasti varuda aega viisa taotlemiseks ja oluline on broneerida ka sihtkoha majutus, sest muidu ei pruugigi viisat saada. Kohale jõudes on mõistlik passi alati enda ligidal hoida, sest seda tahetakse kontrollida. Samuti on passi vaja näiteks rongipileteid ostes ja raudteejaamas tuleks olla kohal palju varem, sest läbida tuleb ka lennujaamataoline turvakontroll ja rongile pääsemiseks avatakse väravad vaid mõneks minutiks.