Juustusõprade paradiis: 5 riiki, kuhu minna maiustama

Belo Horizonte, väike tagasihoidlik linn Minas Gerais piirkonnas Brasiilias on tuntud kui parima juustu piirkond kogu riigis. Laialdase valikuga keskturul on sadu lette ainuüksi juustule ja lahked kohalikud müüjad on valmis rääkima pikalt iga sordi kohta. Enne suurest valikust pea kaotamist on üks suupiste, mida peab Brasiilia juustukultuuri kohta aimu saamiseks proovima. Selleks on pao de queijo ehk juustuleib, mida valmistatakse tapiokijahust ning mis on nätske tekstuuriga ja maheda kuid meeldejääva maitsega. Seda on saada üle riigi nii grillitud kui praetud kujul.