Rõlge hommikusöök muutis lennureisija pahuraks

Ebaõiglust märkasid ka teised foorumikasutajad, kes märkisid, et praemuna asub antud juhul mitte röstsaia peal, vaid läheduses. Ka soovitati edaspidi tal üldse Lutonist eemale hoida - ja seda soovitas üks Lutoni elanik. «Ma elan siin. See pole seda väärt,» tõdes ta linna kohta.

Muidugi märgiti ka ära, millist hingehinda see soperdissöök maksis - 5,7 naela on umbes 6,5 eurot. Friska esindaja märkis, et mõistab, miks inimene pahaseks sai, kuid loodab, et suudab kliendile selle tasuta hommikusöögiga heastada. «Vigu juhtub, kui pead päevas teenindama 7000 inimest,» vabandas ta väljaandes The Sun.