Europol võttis kinni 141 võltsitud lennupiletiga reisinud pätti

Kui tõsine on säärane kuritegu? Rahvusvaheline lennundusliit IATA hinnangul kaotab lennutööstus aastas üle miljardi USA dollari just ebaausate online-ostude tõttu. Kuritegu puudutab ka miljoneid süütuid krediitkaardiomanikke. Tegemist pole ka mitte ainult organiseeritud kuritegevuse jaoks äärmiselt tulusa kuriteoliigiga, vaid ebaausal teel ostetud lennupileteid kasutatakse ka teiste kuritegude jaoks - smugeldamine, illegaalne immigratsioon, inimkaubandus ja terrorism.

Petturite püüdmiseks «laotati» üle kogu maailma üsna lai võrk, mille üks osa oli ka Europol. Kaasa aitas muuhulgas ka Interpol. «Lennuliinide petmine pole petistele mitte ainult tulus, vaid see loob ka tõsise riski, et kurjategijad ja terroristid saavad maailmas anonüümselt ringi liikuda, potentsiaalselt inimesi ohustades,» sõnas Europoli tegevdirektor Catherine de Bolle. «Meie eesmärgiks on sarnased initsiatiivid ning koostööpartneritega käsikäes töötamine, et peatada kriminaalseid tegevusi.»