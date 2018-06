Kuidas reisida mugavamalt: soovitused abivahendiga reisijatele

Abivahendite firma Invaru klienditeeninduse valdkonna juhi Kadri Tiido sõnul soosivad soojad suveilmad abivahendiga kodust väljaspool liikumist – olgu see siis näi​teks suvereis või väljasõit kontserdile.

Ei tohiks unustada, et nii nagu auto puhul, tuleks ka pikemas kasutuses olnud abivahendid enne suuremat väljasõitu tehniliselt üle kontrollida ja väljasõiduks ette valmistada. «Lisaks turvalisuse tagamisele ennetab abivahendi kontrollimine ka võimalikke probleeme välismaal: näiteks võib kodust eemal abivahendile sobiva varuosa leidmine olla üsna keeruline ja ebamugav, ning sageli ka kulukas,» ütles Tiido.

Kadri Tiido annab nõu, mida tasuks abivahendi kasutajal enne suvist reisi või väljasõitu meeles pidada.

1. Kontrolli ratastooli ja tugiraami rattaid ning pidureid

Ratastooliga või tugiraamiga reisijatel soovitab Tiido kindlasti enne reisi või matka üle kontrollida ratastooli rehvide õhurõhk ja pidurite korrasolek ning teha kindlaks, et rattad sõidaksid otse. «Uues keskkonnas liikudes võivad kaldteed olla oodatust libedamad või manööverdamine keerulisem,» selgitas Tiido, miks on töökorras abivahend äärmiselt oluline.

2. Tee korda kargu ja kepi otsikud

Samuti tuleks Tiido sõnul karkude ja keppide kasutajatel kontrollida abivahendite kummiotsikuid, mis ei tohiks olla liiga kulunud. «Kulunud otsaga kark või kepp võib libedamal metallpinnal paigast libiseda ja nii võib inimene lihtsasti kukkuda. Selle ennetamiseks tasub kulunud kargu- ja kepiotsikud kindlasti enne pikemat retke välja vahetada,» selgitas Tiido, ja märkis, et värvilised kargud ja kargukummid on suveperioodil tavalistega võrreldes isegi populaarsemad.

3. Üüri reisimiseks ajutine abivahend

Üsna sageli võtavad abivajajad enne pikemat reisi üürile kergema, kompaktsema või täiendava abivahendi. «Suvisel ajal on liikumisabivahendite üürimine päris populaarne, kuna just siis on rohkem väljasõite,» märkis Tiido. Nii küsitakse suveperioodil sageli laenuks kergemaid kokkukäivaid ratastoole, toekamaid käimiskeppe, aga ka multifunktsionaalseid käimisraame istumisaluse ja korviga, kuhu saab mugavalt ka oma asjad paigutada, nii, et neid käe otsas kandma ei peaks. «Lisaks on üürimise eeliseks võimalus abivahend hiljem tagasi tuua või sobivama vastu vahetada - nii ei jää see kasutult koju seisma,» ütles Tiido.

4. Tutvu teenuspakkujate võimalustega erivajadustega inimestele

Mitmeid abivahendeid, näiteks ratastoole on võimalik vajadusel ka sihtkohas üürida. «Nii lennujaamades, kruiisilaevadel kui ka paljudes hotellides on võimalik broneerida endale juba pileteid ostes ratastool ja vajadusel ka ratastooli saatja, et teekond mugavamaks teha,» kirjeldas Tiido. Küll aga pani ta südamele, et kindlasti tasub uurida erinevate teenusepakkujate võimalusi erivajadustega reisijatele enne reisi ja broneerida vajalikud abivahendid võimalikult varakult.

5. Uuri, kui abivahendisõbralik on reisisihtkoht

Tiido soovitas pikemaid väljasõite või uute kohtade külastamist alati ette planeerida. «Tasub varuda aega ja uurida, kuidas pääseb reisisihtkohta näiteks ratastooli või tugiraamiga ning missugused võimalused on seal näiteks inva-WC kasutamiseks» ütles Tiido. «Samuti on varajane broneerimine oluline siis, kui soovite saada majutusasutuses liikumisabivahendiga külalistele mõeldud tuba - sageli on selliseid tubasid vähem kui soovijaid.»

6. Lae akud täis

Lisaks täislaetud akuga mobiiltelefonile on abivajajatel, kes kasutavad liikumiseks skuutrit või elektrilist ratastooli, oluline laadida abivahendi aku enne kodust väljumist täis. «Kui juhtub, et liikumisabivahendi aku saab pidevalt liiga kiiresti tühjaks, tasuks mõelda aku väljavahetamisele. Nii saab vältida olukorda, kus aku kõige ebasobivamas kohas ootamatult tühjaks saab,» selgitas Tiido.

7. Ära unusta ravimeid ja päikesekaitset

Abivahendi tehnilise seisundi kõrval on sama oluline ka selle kasutaja seisund. «Kindlasti ei tohiks unustada päikesekreemi, sääsetõrjevahendit, suvemütsi ja ka veepudelit - nende puudumisel võib väljasõit rikutud olla,» hoiatas Tiido.