Vaata, milline näeb välja Hello Kitty teemaline kiirrong

Hello Kitty kiirrongiga saab sõita kolme kuu jooksul Jaapani lääneosa linnade Osaka ja Fukoka vahelt ning esimese sõidu teeb rong selle nädala lõpus, kirjutas BBC. Rong sõidab firma West Japan Railway alt ja kompanii loodab edendada Hello Kitty rongiga kohalikku turismi.

Hello Kitty teemaliseks on kujundatud nii aknad, istekohad kui ka põrand. Esimeses vagunis ei ole istekohti, kuid reisijad saavad seal osta kohalikku traditsioonilist Lääne-Jaapani toitu ja suveniire. Ühes vagunis on ka hiiglaslik Hello Kitty kuju, riietatud rongisaatja vormirõivastesse, millega huvilised saavad teha pilte.