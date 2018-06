Lennusaatjatel on suurem tõenäosus haigestuda just sellesse tõppe

Ameerika Ühendriikides asuva Harvardi ülikoolis läbi viidud uuringus tuli välja, et USA lennukimeeskondade töötajatel on ülejäänud riigi elanikkonnast kõrgem risk haigestuda mõningatesse vähitüüpidesse, kirjutas Travel and Leisure. Uuringus osales üle 5000 USA lennusaatja ning 15 protsenti neist ütles, neil on kunagi vähk diagnoositud. See protsent on suurem osakaal kui ülejäänud elanikkonnal.