Maailmaränduri päevik: ka sõber tuul on ümbermaailmareisil, aga vastassuunas...

Otsustasin Calgarys veeta mõned päevad, varustust putitada ja niisama puhata. On ju nüüdseks mäed jälle seljataga ja algamas nö järgmine etapp, preeria. Võiks ju arvata, et nüüd lendan nagu kuul läbi õhu, aga ajalugu on näidanud, et mägist ala võib olla isegi kergem sõita.