6 (üsna isiklikku) asja, mida lennufirma sinu kohta teab

Lennufirmadel on ligipääs reisijate personaalsele infole, nagu milliseid jooke kõige enam ostetakse, millistesse sihtkohtadesse tihti reisitakse või mis sorti puhkust reisijale veeta meeldib, kirjutas The Sun.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutas, et lennukitöötajad võivad info põhjal õnnitleda reisijaid näiteks kolme miljoni lennukiga sõidetud miili täitumisel või abielupaare pulma-aastapäeva puhu. Mõni lennuettevõte teab, kas reisija sai makstud lisatasu eest mugavama istekoha või paigutati ta siiski tavaistmele. Ei ole ka välistatud, et tulevikus pöörduvad lennutöötajad reisija poole järgmiselt: «Kas teile tuleb täna viin toonikuga nagu tavaliselt, Jaak?»